Iran: presidente Rohani, vaccino anti-Covid disponibile sul mercato per la fine di giugno (2)

- Il ministro della Salute iraniano, Saeed Namaki, ha affermato nei giorni scorsi che l'Iran ha prodotto con successo cinque vaccini contro il Covid-19. Finora l'Iran Food and Drug Administration dell'Iran ha rilasciato una licenza di utilizzo in emergenza per il vaccini Sputnik V, Sinopharm e AstraZeneca con la campagna di vaccinazione che ha preso il via dallo scorso aprile. La linea di produzione del vaccino russo Sputnik V sarà lanciata in Iran entro luglio 2021 con la collaborazione di un'azienda farmaceutica iraniana. La prima linea di produzione industriale del vaccino Cov-Iran Barekat Covid-19, uno dei cinque vaccini sviluppati a livello nazionale in Iran, è stata lanciata il 12 maggio 2021 con una capacità di produrre 3 milioni di dosi al mese e un milione di dosi sono state consegnate a il ministero della Salute. La seconda linea di produzione del vaccino Cov-Iran Barekat Covid-19 con la capacità di produrre fino a 17 milioni di dosi in un mese è in costruzione e sarà lanciata entro l'inizio di giugno 2021. Secondo il ministro, la produzione del vaccino Cov-Iran Barekat Covid-19 raggiungerà i 12-15 milioni di dosi entro la fine di agosto 2021. (Res)