Croazia: 180 rappresentanti settore turistico polacco in visita a Zara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente 180 rappresentanti del settore turistico polacco si trovano nell'area di Zara, in Croazia, per promuovere il nuovo volo della compagnia Lot tra la città costiera e la capitale Varsavia. La compagnia di bandiera polacca Lot, in collaborazione con l'Ente per il turismo croato, la Rappresentanza Cntbin Polonia, la Contea di Zara e l'Ente per il turismo locale, e l'aeroporto di Zara, ha organizzato l'arrivo di 180 ospiti e rappresentanti del settore turistico polacco in Croazia. Tra i passeggeri del volo ci sono rappresentanti di 17 aeroporti polacchi, i più importanti tour operator e agenzie polacche e 22 giornalisti dei più importanti media del Paese. "Il mercato polacco è tra i primi cinque più importanti e il soggiorno di influenti ospiti polacchi nella contea di Zara rafforzerà ulteriormente il collegamento turistico tra i nostri due Paesi. Lot ha annunciato otto compagnie aeree dalla Polonia a cinque aeroporti croati in questa stagione, quindi credo che nel prossimo periodo possiamo aspettarci ottimi numeri dalla Polonia, soprattutto nelle contee dalmate che i polacchi tradizionalmente preferiscono", ha sottolineato il direttore dell'Ente croato per il turismo, Kristjan Stanicic, durante il ricevimento della delegazione turistica polacca. (Seb)