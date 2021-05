Venezia: Casellati, salone nautico celebra e racconta percorso di emozioni e invenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia è scrigno di arte e cultura; custode della tradizione di antichi mestieri e instancabile fucina di idee, sviluppo e progresso. Ricchezze che hanno fatto di questa città la Regina dell’Adriatico e che questo salone nautico celebra e racconta, in un percorso di emozioni ed invenzioni che guardano al futuro con forti radici nel passato. Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Casellati in apertura della seconda edizione del Salone Nautico di Venezia. "So bene quanto lavoro è stato necessario per arrivare a questa importante giornata. Ma basta guardarsi attorno per comprendere quanto sia stato importante aver creduto fino in fondo in questo progetto e nella sua realizzabilità, pur tra le mille difficoltà dovute all’emergenza pandemica. Oggi finalmente, grazie alle sinergie messe in campo dal Comune, da Vela SpA e dalla Marina Militare, questo magnifico Arsenale riapre le sue porte al pubblico, i suoi moli tornano ad affollarsi di imbarcazioni, l’arte navale ritorna ancora una volta alla sua vera casa. E lo fa alla grande, con un evento destinato - per numeri e dimensioni - a rappresentare un'incredibile vetrina internazionale per Venezia, il Veneto e l'Italia", aggiunge la presidente, che ricorda come siano tante le mostre e gli spazi espositivi - raddoppiati rispetto all'edizione di due anni fa - ancora di più gli eventi collaterali dedicati alle nuove frontiere dell’ingegneria nautica e di tutta la filiera dell’economia del mare. "Quell'economia blu dedita alla cantieristica navale, ai servizi portuali, ai trasporti di merci e persone, che è nel cuore e nel Dna di Venezia, delle sue aziende e dei suoi abitanti. Venezia è, infatti, da sempre espressione di un’ingegneria navale all’avanguardia e di assoluta eccellenza. Lo era quando in questo Arsenale venivano realizzate imbarcazioni di ogni tipo e dimensione: dalle flotte militari ai mercantili che hanno reso Venezia una potenza economica e militare. Lo è oggi, grazie ai suoi moderni cantieri navali, ammirati in tutto il mondo per la loro capacità di coniugare al meglio tradizione e innovazione tecnologica", afferma ancora Casellati. (Rin)