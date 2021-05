Germania: ministro Sviluppo Muller, legge su catene di approvvigionamento sia da esempio in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge tedesca in materia di catene di approvvigionamento dovrebbe creare un precedente in tutta Europa. Questa la posizione del ministro dello Sviluppo Gerd Muller, ripres dal quotidiano "Augsburger Allgemeine". L'Unione europea dovrebbe ora presentare una proposta sulla base del regolamento tedesco per il rispetto dei diritti umani in tutte le catene di approvvigionamento europee, ha affermato Muller, rilevando come il lavoro preparatorio per questo tema sia già in pieno svolgimento. Il ministro ha definito la legge tedesca una "pietra miliare nell'attuazione dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento globali". "La nostra prosperità non deve essere basata sullo sfruttamento e sul lavoro minorile in tutto il mondo", ha detto Muller. La legge darà a milioni di bambini e famiglie nei paesi in via di sviluppo opportunità di vita e prospettive future un po' migliori, ha aggiunto. Attualmente più di 70 milioni di bambini in tutto il mondo vengono sfruttati nelle miniere, nelle fabbriche tessili o nelle piantagioni di caffè, ha rilevato Muller. (segue) (Geb)