Venezia: Casellati, trovare ora risorse necessarie a rifinanziare la legge speciale

- E’ adesso che vanno trovate le risorse necessarie a rifinanziare la legge speciale per Venezia: per la salvaguardia del suo patrimonio artistico, architettonico e culturale anche attraverso opere come il Mose che si sono rivelate decisive per scongiurare nuovi allagamenti. Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Casellati in apertura della seconda edizione del Salone Nautico di Venezia, secondo cui è adesso che dobbiamo usare in modo intelligente e lungimirante le opportunità del Recovery Plan nella realizzazione di fondamentali infrastrutture destinate a promuovere le potenzialità attrattive di un’Italia ricca di tesori. "Tesori che abbiamo il dovere di valorizzare anche attraverso convinte strategie di sviluppo che siano rispettose dell’ambiente e del paesaggio. Come ci insegna Venezia nel suo secolare rapporto con la terra e con il mare. Non dimentichiamo, infatti, che fu proprio la Repubblica marinara di Venezia a realizzare, già nel quindicesimo secolo, previdenti politiche di sostenibilità ambientale per preservare l’integrità delle nostre montagne dal disboscamento selvaggio. Strategie di sviluppo che hanno assicurato gli approvvigionamenti delle enormi quantità di legno necessarie alla costruzione delle sue fondamenta e alle esigenze dei suoi cantieri navali, attraverso tecniche di selvicoltura e di trasporto fluviale rispettose della natura e delle sue risorse. Salvare le montagne, preservare il territorio, conquistare il mare", aggiunge la presidente del Senato, "una sensibilità che si rinnova oggi nella forte attenzione rivolta anche da questo salone nautico alle nuove forme di propulsione navale ibride, elettriche ed ecosostenibili e nella prospettiva di impiegarle sulle imbarcazioni di nuova generazione così come sui traghetti che attraversano questi canali e la laguna veneta". "Progetti che qualificano ulteriormente la candidatura di Venezia a diventare capitale mondiale della sostenibilità: simbolo di un’Italia forte e virtuosa, ambiziosa e previdente. Una bella Italia che spiega le vele al vento della rinascita e torna a scrutare l’orizzonte con spirito di avventura e fiducia nelle proprie potenzialità. Evviva quindi le belle emozioni di questa giornata.Evviva l’inaugurazione del secondo salone nautico internazionale di Venezia, la città più bella del mondo. Evviva ancora una volta i Veneziani, che non smettono mai di sognare, che non si arrendono e che continuano a costruire il proprio domani affrontando con coraggio le sfide e le prove più dure", conclude Casellati. (Rin)