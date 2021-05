Venezia: Casellati, sviluppo della città indissolubilmente legato al turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di Venezia sia indissolubilmente legato al turismo: è vitale nell’economia di questa città che da generazioni significa lavoro, reddito e benessere per migliaia di famiglie. Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Casellati in apertura della seconda edizione del Salone Nautico di Venezia. "Quelle stesse famiglie che oggi, a causa della pandemia, combattono per sopravvivere. Realtà operose e instancabili, che ora hanno bisogno di essere aiutate anche attraverso progetti e investimenti che sostengano il loro legittimo desiderio di tornare a rimboccarsi le maniche. Come questo salone nautico", aggiunge Casellati che cita l'esempio della biennale di architettura inaugurata solo pochi giorni fa. "Come le tante altre manifestazioni promosse in occasione dei 1600 anni di Venezia. Occasioni preziose per rilanciare il turismo veneziano e per raccontare al mondo le eccellenze di un “marchio Italia”, in cui economia, storia, cultura, arte e paesaggio si legano insieme per creare lavoro, benessere, crescita economica e sviluppo sociale. Ora più che mai le Istituzioni devono dimostrare di avere compreso che investire nel turismo significa investire nella colonna portante delle nostre economie: ridare ossigeno a interi comparti e filiere produttive; creare nuove opportunità e restituire speranze a milioni di italiani", dichiara Casellati. (Rin)