Roma: due arresti per rapina, in manette un 30enne e un 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate per rapina dalla polizia in borghese in due diverse circostanze. In manette sono finiti un marocchino e un italiano, quest'ultimo residente in un campo rom. Nel primo caso gli agenti del commissariato San Lorenzo sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, dopo che la vittima ha raccontato di essere stato rapinato da un ragazzo che prima tentato di strappargli di mano il cellulare strattonandolo, e poi, non essendo riuscito nel suo intento, gli ha sfilato dal polso l'orologio, del valore di 500 euro, servendosi di un taglierino. Il 30enne marocchino è stato bloccato e identificato a piazzale Prenestino: si tratta di un uomo senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, nella tasca dei pantaloncini nascondeva il taglierino utilizzato per commettere il reato. (segue) (Rer)