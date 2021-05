Roma: due arresti per rapina, in manette un 30enne e un 23enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Aurelio invece, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato arrestato un 23enne nato a Viterbo e residente in un campo rom. Mentre stavano passando su via Aurelia, i poliziotti si sono accorti di un'utilitaria, con a bordo due persone a loro conosciute, che transitava lentamente vicino alle auto in sosta. Individuata quella da saccheggiare l'autista si è fermato accanto a un fuoristrada e l'uomo seduto al lato passeggero è sceso, ha infranto il finestrino posteriore, ha aperto lo sportello e ha rubato un tablet e una valigetta nera. Il ladro è risalito in macchina e insieme al complice hanno intentato una folle corsa terminata contro delle auto parcheggiate. A quel punto, i malviventi sono corsi via prendendo direzioni diverse: il passeggero è stato catturato mentre cercava di nascondersi in un campo agricolo mentre l'autista è riuscito a dileguarsi e sono tuttora in corso le sue ricerche. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. (Rer)