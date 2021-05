Senato: Papatheu (FI), vicinanza e sostegno a Casellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu ha espresso "totale solidarietà, vicinanza e sostegno al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per le pesanti minacce di morte ricevute". "Le inaccettabili intimidazioni sui social network nei riguardi della seconda carica dello Stato devono essere condannate con forza - prosegue la parlamentare di FI in una nota -. La diversità di opinioni non deve mai trasformarsi e degenerare in parole di odio". (Rin)