Lazio: inaugurato parco giochi nella pineta a Castel San Pietro Romano

- Nella splendida cornice della pineta di Santa Maria di Castel San Pietro Romano, in provincia di Roma, si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'area giochi all'interno del monumento naturale "Valle delle Cannucette". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Erano presenti Roberto Tavani, delegato allo Sport del presidente della Regione Lazio, il sindaco della cittadina Gianpaolo Nardi e il commissario della Comunità montana Nando Cascioli. Il parco giochi è stato finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di 40 mila euro, rientrando all'interno di un più vasto progetto "Sport a 360 gradi" promosso dalla giunta Zingaretti con un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro per realizzare in tutta la Regione aree sportive, aree gioco o percorsi vita-benessere. (segue) (Com)