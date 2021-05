Colombia: 7.000 militari nell’area di Cali, Corte suprema ordina rispetto protesta pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un’altra giornata di violenze ieri a Cali e dintorni, con quattro morti, il governo della Colombia ha inviato militari nella zona. Il capo negoziatore dell’esecutivo, Emilio Archila, ha ribadito la precondizione per trattare: “lo sblocco completo delle strade”. Nella stessa giornata la Corte suprema di giustizia – rispondendo a un ricorso sull’osservanza di una precedente sentenza – ha ordinato al governo di rispettare le proteste pacifiche come passo necessario per raggiungere uno “stato sociale di diritto, tollerante, armonioso, in via di sviluppo, rispettoso della dignità umana”. Gli ultimi incidenti, secondo i media locali, si sono verificati a Candelaria, nell’area metropolitana di Cali, con una vittima, e nel centro della città, con altre due vittime. La quarta persona morta era un militare del Corpo investigativo tecnico della Procura generale. (segue) (Mec)