Colombia: 7.000 militari nell’area di Cali, Corte suprema ordina rispetto protesta pacifica (2)

- Inoltre è stato incendiato il terminal Andres Sanin del sistema integrato di trasporto Mio. Il presidente Ivan Duque si è recato a Cali ieri sera e ha tenuto lì una riunione del Consiglio di sicurezza. I militari schierati sono 7.000. Duque ha precisato che si tratta di “ufficiali di altissima esperienza” e che le capacità di sicurezza in tutto il dipartimento è stata triplicata per garantire assistenza ai centri nevralgici colpiti da “atti di vandalismo, violenza e terrorismo urbano a bassa intensità”. Clara Luz Roldan, governatrice della Valle del Cauca, dipartimento di cui Cali è capoluogo, ha decretato il coprifuoco dalle 19 alle 5. Le manifestazioni sono proseguite anche in diversi punti di Bogotà. Una nuova riunione tra le parti è in programma domani, 30 maggio. (segue) (Mec)