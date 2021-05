Colombia: 7.000 militari nell’area di Cali, Corte suprema ordina rispetto protesta pacifica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) e l’Ong Temblores hanno stimato in 60, tra cui due agenti, il numero delle vittime registrate durante le proteste tra il 28 aprile e il 26 maggio. Di queste 43 sarebbero riconducibili all'azione della forza pubblica. Le due organizzazioni della società civile attribuiscono inoltre agli agenti 46 casi di ferite oculari a danno dei manifestanti e 22 aggressioni sessuali. Il 27 maggio il direttore esecutivo di Human Rights Watch (Hrw), José Miguel Vivanco, ha scritto sul suo account Twitter che Hrw ha ricevuto "denunce credibili" di 63 morti durante le proteste, di cui 28 (26 manifestanti e due agenti) legate alle manifestazioni. Più bassi i numeri diffusi dalla procura colombiana lo scorso 25 maggio. Secondo quanto dichiarato dal procuratore Francisco Barbosa sono 43 i morti registrati durante le proteste, di cui 17 hanno un legame diretto con le manifestazioni, sette sono in corso di verifica e 19 non sono legate alle proteste in corso. (Mec)