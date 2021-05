Milano: pubblicato avviso di ricerca sponsor per il Natale degli Alberi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo dello scorso anno, torna anche nel 2021 il Natale degli Alberi, il format donato da Fondazione Bracco al Comune da un'idea di Marco Balich, per unire l'intera città in un progetto collettivo e partecipato in occasione del Natale. Sul sito del Comune, infatti, è stato pubblicato l'avviso rivolto a enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendano promuovere la propria immagine collaborando a questo progetto. "Il Natale degli Alberi – dichiara l'assessora alla Qualità della vita Roberta Guaineri – coinvolge tutta la città, centro e periferie, dando valore a ogni spazio all'insegna della solidarietà, dell'accoglienza e della sostenibilità. Gli alberi natalizi realizzati in collaborazione con artisti o designer, diventeranno il centro e il cuore di ogni quartiere. Un format che chiede la collaborazione e la creatività di tutti confermando l'anima innovativa e generosa che la città ha sempre avuto". Ogni albero sarà diverso, ma tutti dovranno rispondere a cinque semplici regole: altezza minima di 4 metri, visibilità sia di giorno che di notte, sostenibilità dell'installazione, alto valore scenografico e positività del messaggio veicolato. Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 settembre e verranno poi valutate da una commissione appositamente costituita. (com)