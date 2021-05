Fisco: Giacomoni (FI), con riforma Forza Italia cittadino avrebbe due mensilità in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i calcoli di Forza Italia l’Irpef a tre scaglioni farebbe risparmiare due mensilità al cittadino. "Visto che con questa maggioranza variegata sarà impossibile realizzare la Flat tax, chiediamo almeno la riduzione delle aliquote Irpef (15-23-33), prevedendo un`aliquota massima del 23 per cento per i redditi medi, da 25 mila a 65 mila euro. La chiamiamo Flat tax del ceto medio: consentirà a di avere a fine anno una sorta di quattordicesima e di quindicesima”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervistato da ‘Il Giornale’. “Tasse e incentivi fiscali devono servire proprio a sostenere chi non ce la fa da solo e le famiglie numerose. Abbiamo proposto per questo di tener conto del fattore familiare”. Per Giacomoni “mettere le mani nelle tasche degli italiani è sempre sbagliato. Qui entriamo nel cortocircuito della sinistra per cui la ricchezza va punita o redistribuita. Il Pd perde il pelo, ma non il vizio! La sinistra continua a lottare contro la ricchezza e purtroppo l'unico risultato che ha ottenuto è aumentare la povertà. Trovano sempre uno scopo per una nuova tassa: Prodi si inventò l'Eurotassa per entrare nell'euro, ora Letta, suo degno erede, insiste con la tassa di successione per 'comprarsi' il voto dei 18enni. A pagare sono sempre gli stessi: l'Italia che lavora e che produce”. (Rin)