Imprese: Di Maio, nostre aziende torneranno ad essere protagoniste sui mercati mondiali

- Il rilancio dell’export italiano è un percorso lungo che deve affrontare una concorrenza internazionale più forte, ma al termine di questo percorso le aziende italiane torneranno ad essere “protagoniste sui mercati mondiali potendo anche contare su modelli di business sempre più sostenibili, orientati verso la transizione ecologica e digitale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, in una lettera a “Milano Finanza”. “La Farnesina – h affermato il ministro - è in prima linea per aiutare la ripresa economica del Paese attraverso il rilancio dell'export. Siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo e che la concorrenza internazionale è più agguerrita che mai, ma siamo anche fiduciosi che, al termine di questo percorso, le nostre aziende torneranno a essere protagoniste sui mercati mondiali, potendo anche contare su modelli di business sempre più sostenibili, orientati verso la transizione ecologica e digitale". (segue) (Res)