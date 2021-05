Imprese: Di Maio, nostre aziende torneranno ad essere protagoniste sui mercati mondiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera inviata a “Milano Finanza” il responsabile della Farnesina ha illustrato gli strumenti messi in campo dal ministero degli Esteri per sostenere l'export delle imprese, tra queste il Patto per l’export che il ministro definisce "una strategia nuova, dotata di una potenza di fuoco di circa 5,3 miliardi di euro e volta a sostenere la transizione digitale, la formazione di capacità manageriali e l'accompagnamento sui mercati esteri delle nostre imprese". Altro strumento indicato da Di Maio ha è la “Smart Export”, l'accademia digitale per l'internazionalizzazione, un progetto pilota di formazione accademica mirata per micro e Pmi, attraverso cui imprese e professionisti possono usufruire online e a titolo gratuito di corso sui temi dell'internazionalizzazione erogati da Agenzia Ice e da cinque prestigiose Università e business school italiane. Il ministro ha inoltre ricordato il lavoro per “rafforzare la capacità del Paese in materia di attrazione degli investimenti esteri, tema che abbiamo infatti messo al centro della riunione straordinaria della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione dello scorso 20 aprile, al termine della quale abbiamo avviato l'elaborazione di un pacchetto di proposte di semplificazione normativa e burocratica per migliorare il business environment”. Infine Di Maio ha aggiunto: “Pensiamo infine sia indispensabile rendere strutturale il sostegno pubblico per l'internazionalizzazione". (Res)