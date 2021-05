2 giugno: Mattarella all’Altare della Patria ma niente parata militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni per la Festa della Repubblica al Quirinale si apriranno martedì 1 giugno, alle 18:30, con il tradizionale concerto per gli ambasciatori accreditati, che quest’anno si svolgerà nel Cortile d’onore e non nel Salone dei Corazzieri, come negli anni precedenti. Il programma prevede musiche di compositori europei dedicate all’Italia (Britten, Berlioz, Mendelssohn, J. Strauss, Martinu, Cajkovskij) con l’Orchestra di Santa Cecilia, diretta da Jakub Hrusa. Ci sarà anche una performance di Roberto Bolle con Virna Toppi (Pas de deux, da “L’altro Casanova”, su musica di Vivaldi). Il presidente Sergio Mattarella rivolgerà un breve saluto agli ambasciatori stranieri accreditati in Italia prima del concerto. Il 2 giugno, in mattinata, Mattarella deporrà una corona al Milite Ignoto, all’Altare della Patria. Alle 19 si terrà una cerimonia nel cortile d’onore del Quirinale. Il presidente terrà un discorso di fronte alle cariche dello Stato e a un nutrito gruppo di studenti delle scuole. Parteciperanno Frida Bollani e Cesare Bocci. Ci sarà la proiezione di un filmato di circa 12 minuti realizzato da Rai cultura. Il discorso di Mattarella si svolgerà alla fine. Come lo scorso anno, a causa delle disposizioni anti-Covid, non ci saranno la parata militare mattutina né l’apertura pomeridiana dei giardini. Entrambe le manifestazioni verranno trasmesse in diretta su Rai uno. Infine, il 2 giugno ci sarà come sempre il messaggio ai prefetti. (Rin)