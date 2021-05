© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico ha espresso solidarietà alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per le vili minacce ricevute. "Il linguaggio d’odio in ogni sua forma va sempre condannato con forza da parte di politica e istituzioni", ha affermato Fico in una nota. (Rin)