Gallarate: Polizia denuncia 10 minorenni per rissa in stazione ferroviaria

- Il 30 aprile scorso 10 giovani di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, a seguito di una breve attività di indagine, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Gallarate per il reato di riss all'interno della stazione ferroviaria di Gallarate (Va).Gli agenti della Polfer, durante il loro servizio di vigilanza, sono intervenuti sul marciapiede del binario 5 della stazione ferroviaria dove era scoppiata una rissa tra un gruppo composto da circa 30 giovani. Con l'aiuto di personale del locale Commissariato di P.S., i poliziotti sono riusciti a disperdere i litiganti riuscendo a bloccarne e identificarne 10, tutti minorenni, i quali hanno dichiarato di essere stati provocati da un gruppo di ragazzi scesi da un treno, per futili motivi. Durante gli accertamenti è emerso che tre di loro, prima della rissa, avevano perpetrato un furto all'interno di un piccolo esercizio commerciale posto all'esterno della stazione sfociato in rapina per la violenza usata nei confronti del proprietario del locale per guadagnarsi la fuga. Per questi, oltre alla denuncia per rissa, è partita anche la denuncia per rapina in concorso. Le indagini sono tuttora in corso al fine di risalire agli altri soggetti. Tutti i minorenni sono stati in seguito affidati ai rispettivi genitori. La polizia precisa che la rissa non ha alcuna attinenza né collegamento con i fatti avvenuti l'8 gennaio nel centro della città. (Com)