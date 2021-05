Covid: Coldiretti, un italiano su quattro fallisce la prova costume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fallisce la prima prova costume un italiano su quattro (25 per cento) che si è messo a dieta per il tradizionale appuntamento sulle spiagge che anticipa l’estate, ritardato quest’anno da un mese di maggio insolitamente freddo e piovoso oltre che dalle limitazioni dettate dalla pandemia Covid. E’ quanto emerge da un sondaggio on line sul sito www.coldiretti.it diffuso in occasione del weekend che precede il 2 giugno con 9 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio scegliendo come meta soprattutto il mare. Un appuntamento atteso – evidenzia Coldiretti – per trascorrere il proprio tempo libero in costume e godersi il primo caldo, nonostante il fisico un po’ appesantito dopo i tanti mesi di immobilità forzata. Durante il lockdown – sottolinea la Coldiretti – il 44 per cento degli italiani è aumentato di peso per il maggiore apporto calorico, correlato ad una minore attività fisica, che ha riguardato ben il 53 per cento della popolazione analizzata nell’indagine elaborata dal Crea Alimenti e Nutrizione. Computer, divano e tavola – rileva Coldiretti – hanno, infatti, sostituito il moto e lo sport anche per effetto delle limitazioni rese necessarie per combattere i contagi. Le misure di restrizione per la pandemia, con la permanenza in casa e la chiusura delle palestre, hanno, infatti determinato un aumento dei consumi a tavola ed una riduzione del movimento fisico che hanno impattato sulla bilancia e favorito un incremento del peso di 2 kg in media a persona, secondo un’analisi della Coldiretti. (segue) (Rin)