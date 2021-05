Regno Unito: fonti stampa, governo potrebbe mantenere in vigore restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito potrebbe mantenere alcune restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, tra cui indossare le maschere facciali e dare la priorità al lavoro da casa, di fronte a una nuova impennata di casi della variante indiana del coronavirus. Secondo il quotidiano "The Times", le mascherine e i requisiti per il lavoro a distanza potrebbero rimanere in vigore anche dopo la data del 21 giugno, in cui in teoria sarebbero state sospese la gran parte delle restrizioni vigenti. Saranno comunque consentiti i raduni pubblici, per aiutare a rilanciare l'industria dell'intrattenimento, l'ospitalità e il commercio al dettaglio. Attualmente, il governo considera prioritaria l'abolizione delle regole più stringenti di distanziamento sociale. Allo stesso tempo, le autorità britanniche dubitano dell'efficienza dei certificati Covid-19 nel frenare la diffusione del virus, ha aggiunto il "Times". (segue) (Rel)