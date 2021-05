Regno Unito: fonti stampa, governo potrebbe mantenere in vigore restrizioni anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dai media britannici, gli esperti sanitari del Regno Unito ritengono che l'allentamento delle restrizioni dovrebbe essere posticipato fino a quando una percentuale più elevata della popolazione non avrà ricevuto una dose del vaccino. Ad oggi, poco più del 45 per cento degli over 18 ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid. Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe decidere quali restrizioni potranno essere revocate nelle prossime settimane, ha affermato il quotidiano "The Times". (Rel)