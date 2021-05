Sudafrica-Francia: Macron conclude oggi visita, “divario nella vaccinazione inaccettabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, concluderà oggi il suo viaggio ufficiale in Sudafrica, dove è giunto ieri dopo la tappa in Ruanda. Questa mattina è in programma una visita alla Fondazione Nelson Mandela, con un colloquio con il direttore generale Sello Hatang. La trasferta di Macron a Pretoria si inserisce nella continuità del lavoro che i due Paesi hanno intrapreso per rispondere alla crisi sanitaria ed economica provocata dalla pandemia di Covid-19 in Africa, in particolare mediante l'iniziativa Act-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator), di cui il Sudafrica detiene la co-presidenza. La visita è focalizzata in particolare sulle questioni della salute globale e sulla cooperazione internazionale nella lotta al coronavirus. Tra gli altri temi, la sicurezza e l’ambiente. (segue) (Frp)