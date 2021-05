Sudafrica-Francia: Macron conclude oggi visita, “divario nella vaccinazione inaccettabile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Macron ha incontrato l’omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa, e all’Università di Pretoria ha presenziato alla cerimonia di lancio dell’iniziativa a sostegno della produzione di vaccini per l’Africa nel campus “Future Africa”. I due presidenti hanno tenuto una conferenza stampa congiunta nella quale Macron ha dichiarato che “i brevetti non dovrebbero essere in alcun modo un freno” alla vaccinazione globale contro il coronavirus. Secondo il leader dell’Eliseo “non siamo in grado di mettere in atto esenzioni” nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) come avvenuto riguardo all’Aids e il pragmatismo fa propendere per una revoca temporanea dei diritti di proprietà intellettuale. Macron, tuttavia, ha ammesso che la priorità è il trasferimento tecnologico. Ramaphosa ha accolto le parole dell’omologo come una “dolce musica”. “La vera sfida che dobbiamo affrontare è l’indisponibilità dei vaccini. I Paesi ben dotati li hanno acquistati e li stanno immagazzinando. Ora siamo bloccati”, ha affermato. (segue) (Frp)