Sudafrica-Francia: Macron conclude oggi visita, “divario nella vaccinazione inaccettabile” (3)

- Sul suo profilo Twitter Macron ha spiegato che “più ritardiamo la vaccinazione in tutto il mondo, più lasciamo che il virus muti e torni” e che “la nostra forza più grande è la nostra solidarietà”. “Dobbiamo affrontare due sfide contemporaneamente. La prima è la risposta immediata alla crisi. La seconda è prepararci, da oggi, per il futuro e assicurarci che, insieme, saremo pronti ad affrontare pandemie simili”, ha precisato. Per Macron “l’accesso universale ai vaccini anti Covid non è solo un imperativo morale. È una necessità per la sicurezza sanitaria globale”. Dopo aver ricordato le iniziative Act-A e Covax il presidente della Francia ha osservato che “la battaglia è tutt'altro che finita. Il divario globale nella vaccinazione rimane inaccettabile e deve essere colmato”. (segue) (Frp)