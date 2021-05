Sudafrica-Francia: Macron conclude oggi visita, “divario nella vaccinazione inaccettabile” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Africa necessita del 20 per cento di tutti i vaccini, ma produce solo l’uno per cento degli attuali vaccini a livello globale. Questa situazione non è né giusta né sostenibile. Dobbiamo costruire capacità di produzione più forti. Questo è il senso dell’iniziativa sulla produzione di vaccini che stiamo lanciando”, ha scritto Macron, invitando infine “i produttori globali di vaccini, farmaci e test a impegnarsi in accordi di licenza in modo da distribuire le loro innovazioni in tutto il mondo”. “È stata una buona visita in cui abbiamo riaffermato i legami di amicizia e solidarietà che esistono tra i nostri due Paesi e non vediamo l’ora di continuare a collaborare a beneficio dei nostri popoli, dei nostri Paesi, delle nostre rispettive regioni e del mondo”, ha sintetizzato Ramaphosa in un tweet. (Frp)