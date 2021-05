Onu: Giornata peacekeeper, Italia riafferma impegno pace e sicurezza internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Italia crede fermamente che i giovani siano un motore vitale per la pace, il cambiamento e la prosperità. La loro sensibilità specifica e il loro approccio lungimirante, così come il loro idealismo, creatività ed energia, possono contribuire in modo significativo a costruire e sostenere la pace, fornendo soluzioni a lungo termine e promuovendo la prevenzione dei conflitti e la riconciliazione”, si legge nella nota. “Una pace sostenibile e una prevenzione duratura dei conflitti possono essere raggiunte solo se i negoziati di pace, e la loro attuazione, sono davvero inclusivi e solo se tutti i segmenti della società, a partire dai giovani e dalle donne, sono in grado di far sentire la propria voce e contribuire al futuro della società in cui vivono”, conclude la nota. (Res)