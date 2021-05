Pil: Confindustria, nel terzo e quarto trimestre previsto rimbalzo di oltre il 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo italiano è sulla buona strada: nel secondo trimestre si è registrato un primo, piccolo, aumento del Pil, cui seguirà un forte rimbalzo nel terzo e quarto pari a oltre il 4 per cento, che si consoliderà grazie all’impatto che verrà dagli investimenti finanziati dal piano europeo next generation eu. Lo riferisce il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. La produzione industriale è rimasta stabile a marzo (-0,1 per cento), peggio delle attese, chiudendo il primo trimestre al +0,9 per cento. Il trascinamento statistico nel secondo trimestre è nullo e in aprile si stima una tenuta (nonostante il PMI salito a 60,7), ma è comunque prevista una variazione positiva nel trimestre: le attese di produzione sono in deciso aumento e le scorte in rapido decumulo; ciò indica una domanda oltre le previsioni e un necessario riaccumulo di stock, che sosterrà la produzione.(Rin)