Spagna: una nave si capovolge nel porto di Castellon, due persone disperse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono disperse dopo un incidente nel porto di Castellon, vicino Valencia. Una nave si è capovolta nell'area del porto, come ha reso noto il Servizio di soccorso marittimo della Spagna. "Sono in corso le ricerche per due persone scomparse dopo che la nave Nazmiye Ana si è capovolta durante le fasi di scarico nel porto di Castellon", ha twittato il servizio di soccorso. L'operazione di ricerca e soccorso coinvolge diversi subacquei e imbarcazioni. Secondo il quotidiano "El Pais", la nave mercantile Mazmiye Ana, battente bandiera panamense, aveva a bordo nove membri dell'equipaggio. La nave si è capovolta nella giornata di ieri. Un membro dell'equipaggio e uno stivatore sono scomparsi. Un altro stivatore è stato soccorso e portato in ospedale con gravi ferite. Altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente. (Spm)