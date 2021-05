Export: Confindustria, ripartito a marzo tornando ai livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’export italiano è ripartito in marzo (+2,6 per cento a prezzi costanti; +1,1 per cento nel primo trimestre), tornando sui livelli pre-crisi. Lo riferisce Confindustria nella Congiuntura flash, secondo cui a trainare la risalita sono state le vendite nei paesi Ue; più deboli quelle extra-Ue, che però sono rimbalzate in aprile (+7,3 per cento in valore). Sono in espansione le vendite all’estero di beni intermedi e di consumo, in risalita quelle extra-UE di beni di investimento in aprile. In aumento i prezzi di vari input produttivi importati. Buone le prospettive, date anche le graduali riaperture in Europa e Usa, confermate dall’ulteriore miglioramento degli ordini manifatturieri esteri a maggio. (Rin)