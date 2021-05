Infrastrutture: assessora Roma, su piazzale stazione Tiburtina cantiere strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione del piazzale ovest davanti alla stazione Tiburtina "è uno dei cantieri strategici della città. Completata la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale est lo scorso anno, i lavori proseguono su diverse aree di cantiere". Lo scrive l'assessora alle Infrastrutture di Roma Linda Meleo, in un post su Facebook. "Nei giorni scorsi sono iniziate le installazioni delle pensiline per le fermate nella nuova area degli stalli autobus davanti all'ingresso della stazione. Parallelamente, vanno avanti i lavori su Circonvallazione Nomentana all'altezza di via Lorenzo il Magnifico e via Teodorico, dove stiamo realizzando i nuovi marciapiedi. Come avevo già anticipato, la superficie è notevolmente aumentata rispetto al passato per potenziare la sicurezza dei pedoni e apportare, anche, benefici alle attività commerciali. Nei prossimi giorni fornirò nuovi aggiornamenti sul cantiere, ma la fisionomia del quartiere è già cambiata rispetto a prima. Con questa riqualificazione e con la demolizione della Tangenziale - conclude - abbiamo deciso di contrastare il degrado nel quale versava questa importante area di Roma". (Rer)