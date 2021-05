Abi: online la nuova guida sulla cessione del credito alla banca per i Bonus Casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online l'infografica con informazioni su come usufruire della cessione del credito d'imposta per gli interventi edilizi che rientrano nei Bonus Casa, utili per i cittadini titolari o interessati a comprendere meglio le caratteristiche di questo strumento. Nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili, che si affiancano alla misura del Superbonus, è infatti possibile optare, tra l'altro, per il trasferimento del credito d'imposta alla banca per ottenere liquidità immediata o per rimborsare un eventuale finanziamento. Realizzata dall'Abi in collaborazione con le banche e le associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice, questa nuova infografica in formato digitale ha l'obiettivo di favorire i cittadini nella comprensione del meccanismo attraverso il quale chi si avvale dei Bonus Casa previsti per il 2021 può cedere ad una banca il credito d'imposta maturato. Chi effettua interventi di miglioramento o adeguamento degli immobili e diventa titolare di bonus ha infatti a disposizione diverse opzioni per recuperare del tutto o in parte le spese sostenute, come la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi diluita nel tempo, lo sconto in fattura da parte dell'impresa che ha realizzato gli interventi o la cessione del credito d'imposta. L'infografica in particolare illustra quest'ultima possibilità e spiega a quali agevolazioni è applicabile. Disponibile online sul sito dell'Abi nella pagina dedicata (questo il link), questo nuovo strumento info educativo diretto alla clientela è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC). (segue) (Rin)