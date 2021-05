Abi: online la nuova guida sulla cessione del credito alla banca per i Bonus Casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa sviluppata nell'ambito del progetto Trasparenza semplice, che prevede la realizzazione e diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, ha l'obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini. Oltre al Superbonus (che consente di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute per specifici interventi), l'attuale normativa prevede la cedibilità del credito per una serie di opere tra cui quelle di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, recupero del patrimonio edilizio e altre tipologie che possono riguardare sia le parti comuni di edifici sia le singole unità immobiliari. L'infografica in maniera dettagliata illustra quali tipologie di lavori permettono di usufruire dell'agevolazione e secondo quali caratteristiche. L'infografica fornisce inoltre le principali informazioni sulle forme di cessione del credito d'imposta e prime indicazioni ai titolari per poter valutare la cessione del Bonus, anche considerando che più soggetti possono aver diritto alla detrazione delle spese sostenute. È possibile richiedere direttamente in banca le informazioni su come procedere e sulla documentazione da presentare. Dopo aver stipulato il relativo contratto con la banca, per comunicare la cessione del credito si dovrà utilizzare l'apposita piattaforma Web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. (Rin)