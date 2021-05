Usa-India: ministro Esteri Jaishankar conclude visita dopo colloqui con Blinken e Austin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all’incontro con Austin, il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha riferito che sono state discusse le priorità della partnership strategica bilaterale e scambiate opinioni su una serie di sfide alla sicurezza regionale. Austin e Jaishankar hanno riaffermato il loro impegno a sostenere un Indo-Pacifico libero e aperto e a rafforzare il partenariato di difesa. Entro la fine dell’anno gli Stati Uniti ospiteranno il prossimo dialogo Esteri-Difesa, il cosiddetto “2+2”. A Washington Jaishankar ha precedentemente incontrato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, la rappresentante per il Commercio, Katherine Tai, e la direttrice dell'Intelligence nazionale, Avril Haines. Inoltre ha preso parte a un incontro della Task force globale Usa sulla risposta alla pandemia di coronavirus e a due forum d’impresa organizzati dall’Us India Business Council e dall’Us India Strategic and Partnership Forum. (segue) (Nys)