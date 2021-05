Usa-India: ministro Esteri Jaishankar conclude visita dopo colloqui con Blinken e Austin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tappa del viaggio di Jaishankar, a New York, è stata dedicata agli impegni in ambito onusiano. Il ministro ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Jaishankar su Twitter ha riferito che “sono state discusse le sfide poste dalla pandemia di coronavirus, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni sui vaccini globali, urgenti ed efficaci”. Il colloquio, inoltre, ha toccato temi riguardanti il vicinato dell’India, in particolare l’Afghanistan e il Myanmar. Un altro argomento è stato quello della lotta al terrorismo e alla radicalizzazione. Il rappresentante di Nuova Delhi ha infine espresso apprezzamento per la leadership dell’Onu, appoggiando la candidatura di Guterres per un secondo mandato. (Nys)