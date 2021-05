Recovery: Occhiuto, fatto primo passo, adesso riforma del fisco e della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a qualche mese fa "l’Italia era impantanata e il Recovery Plan era fermo nelle sabbie mobili causate dai partiti che sostenevano il Conte bis: adesso, grazie all’intuizione del presidente Berlusconi e al governo di unità nazionale guidato da Draghi, il mondo è radicalmente cambiato". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Ieri il Cdm ha approvato il primo decreto - con le semplificazioni (alle quali ha lavorato il ministro Brunetta) e la governance - per la messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un primo passo importante e decisivo: meno burocrazia, meno rigidità, più Sud, più coinvolgimento dei territori nei processi decisionali. Adesso servirà correre per spendere presto e bene le risorse europee e per fare le riforme strategiche che il Paese attende da anni, a cominciare da fisco e giustizia. Forza Italia è pronta a lavorare, al governo e in Parlamento, per far ripartire l’Italia", aggiunge.(Rin)