Roma: due arresti per droga a Tor Bella Monaca

- Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via dell'Archeologia un 27enne romano è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto e i militari lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate 18 dosi di eroina, poi sequestrate insieme a 290 euro, ritenute provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. In via San Biagio Platani, invece, i carabinieri hanno fermato un 45enne romano, già noto per precedenti di droga. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e 300 euro in contanti. Sequestrato quanto rinvenuto, i militari hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Rer)