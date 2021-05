Business news: Liberty Steel annuncia piani di vendita di acciaieria di Stockbridge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberty Steel, la terza azienda produttrice di acciaio nel Regno Unito in ordine di grandezza, ha annunciato la vendita del proprio impianto di Stockbridge come parte del proprio piano di ristrutturazione. La compagnia ha reso noto che la vendita permetterà loro di ripagare uno dei propri principali creditori in maniera completa. La decisione arriva in seguito ad un incontro avvenuto durante il fine settimana a Dubai tra l'amministratore delegato di Liberty, Sanjeev Gupta, e dei rappresentanti della banca Credit Suisse. La banca di investimento ha infatti riportato perdite superiori al miliardo di sterline (circa 1,2 miliardi di euro) quando il principale sostenitore finanziario di Gupta, Greensill Capital, ha chiuso i battenti causa fallimento nel mese di marzo. (Rel)