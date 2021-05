Business news: Germania, Pil in calo dell'1,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Germania ha subito nel primo trimestre del 2021 una contrazione dell'1,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha corretto al ribasso le stime preliminari, che davano il declino all'1,7 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, alla flessione ha contribuito il rallentamento dei consumi privati, a sua volta causato dalle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 in vigore in Germania. Tra gennaio e marzo scorso, la spesa dei consumatori tedeschi è, infatti, crollata del 5,4 per cento rispetto al periodo compreso tra ottobre e dicembre del 2020. A loro volta, le aziende hanno ridotto gli investimenti dello 0,2 per cento. Le importazioni di beni e servizi sono aumentate del 3,8 per cento a fronte di un incremento delle esportazioni dell'1,8 per cento. Per il 2021, il governo federale prevede una crescita del 3,5 per cento dopo la contrazione del 5 per cento registrata dal Pil della Germania nello scorso anno. (Geb)