Business news: premier ucraino Shmyhal, espanderemo cooperazione con la Germania

- L'Ucraina è interessata a espandere la cooperazione con la Germania nel settore energetico. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, durante un incontro con i rappresentanti del governo tedesco, come riporta l’agenzia di stampa “Ukrinform”. "Abbiamo già fatto un lavoro significativo in questo settore”, ha detto Shmyhal, spiegando che “nell'agosto dello scorso anno, l'Ucraina e la Germania hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'istituzione di una partnership energetica”. Il partenariato prevede “una cooperazione approfondita nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione e del cambiamento climatico, dell'economia dell'idrogeno e della trasformazione delle regioni carbonifere", ha specificato il premier. Shmyhal ha anche sottolineato che l'obiettivo prioritario dell'Ucraina nel settore energetico è quello di “aderire al Network europeo dei gestori di sistemi di trasmissione dell’elettricità (Entso-e)”, in quanto “la sincronizzazione del sistema energetico ucraino con la rete europea nel 2023 è un passo vitale per l'Ucraina, a cui il governo sta lavorando attivamente”. (Rum)