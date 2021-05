Business news: vicepremier russo Novak, pronti a cooperare con Arabia Saudita in produzione idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha proposto all'Arabia Saudita di avviare la cooperazione nel campo della produzione di idrogeno. Lo ha detto il vicepremier russo, Aleksander Novak, parlando della riunione odierna della commissione intergovernativa di Russia e Arabia Saudita che ha approvato una tabella di marcia per la cooperazione strategica tra i due Paesi. “La Federazione Russa e l'Arabia Saudita possono aumentare il fatturato commerciale a 5 miliardi di dollari entro il 2024 attraverso la liberalizzazione del commercio bilaterale”, ha affermato Novak. “La Russia offre all'Arabia Saudita di lavorare congiuntamente su progetti di centrali nucleari con unità a bassa potenza per Paesi terzi”, ha affermato il vicepremier russo. “La Russia e l'Arabia Saudita hanno delle prospettive di cooperazione nei settori farmaceutico, attrezzature mediche, costruzione di infrastrutture”, ha affermato il vice primo ministro. “La Russia è in attesa della registrazione del vaccino Sputnik V in Arabia Saudita ed è pronta per le consegne”, ha detto Novak. (Rum)