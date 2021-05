Business news: Spagna, Bbva riduce numero licenziamenti a 3.305 e migliora condizioni uscite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ha ridotto da 3.800 a 3.305 il taglio del numero dei lavoratori previsto dal piano di riorganizzazione dell'organico ed ha aperto alla possibilità del prepensionamento per i dipendenti a partire da 55 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la nuova proposta è stata presentata ai sindacati in una giornata che ha coinciso con manifestazioni e scioperi del personale. Le condizioni proposte sono un'indennità di licenziamento di 20 giorni per ogni anno lavorato, con un tetto di 12 mesi, per i lavoratori che hanno 63 anni o più entro il 2021. Per coloro che hanno un'età compresa tra 55 e 62 anni al 31 dicembre, il pensionamento anticipato è offerto sotto forma di un indennizzo del 70 per cento dello stipendio attuale, pagabile fino all'età di 63 anni (l'età minima per il pensionamento anticipato) e Bbva finanzierà anche una convenzione speciale di previdenza sociale fino alla stessa età, con una rivalutazione annuale dell'1 per cento. Per i lavoratori tra i 50 e i 54 anni, verrà offerta un'indennità del 65 per cento dello stipendio attuale moltiplicato per quattro, con un tetto massimo di 250 mila euro ed il pagamento di un bonus di 2 mila euro lordi verrebbe ogni tre anni di anzianità. Per il resto dei lavoratori, quelli sotto i 50 anni o quelli che non soddisfano il requisito di 10 anni di anzianità, vengono offerti 33 giorni all'anno con un massimo di 20 mesi. (Spm)