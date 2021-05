Business news: Serbia-Grecia, abolita dal primo luglio la tariffa roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo luglio sarà eliminata la tariffa roaming fra Serbia e Grecia. Lo ha detto la ministra del Commercio, turismo e telecomunicazioni di Belgrado, Tatjana Matic, secondo quanto riferisce la stampa locale. La Grecia, ha precisato Matic, si unirà in questo modo agli altri Paesi dei Balcani occidentali nell'abolizione del roaming per il traffico di telefonia mobile nella regione. "I cittadini non pagheranno più il prezzo del roaming che esisteva fino ad ora, ma avrà in Grecia gli stessi prezzi del traffico nazionale", ha detto Matic all'emittente "TV Pink". La ministra ha ricordato che dal primo luglio entrerà in vigore l'ultima fase di attuazione dell'accordo sull'abolizione del roaming nel territorio dei Balcani occidentali. "Ciò significa che in Montenegro, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Albania non pagheremo il roaming. In questi paesi saranno valide le tariffe del traffico nazionale e la Grecia si unirà a loro", ha detto Matic. La ministra ha infine osservato che i negoziati tra Serbia e Grecia sull'abolizione del roaming sono durati un anno e mezzo e che un accordo di principio è stato raggiunto lo scorso anno. L'accordo finale è stato raggiunto durante la recente visita della prima ministra Ana Brnabic a Atene. (Seb)