Business news: Germania, accordo Iberdrola-Vestas per fornitura 50 turbine parco Baltic Eagle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Iberdrola e la danese Vestas hanno firmato un contratto per la fornitura di 50 turbine eoliche offshore con una capacità unitaria di 9,55 GEper il progetto "Baltic Eagle", che la società energetica sta sviluppando al largo dell'isola di Rugen, nelle acque tedesche del Mar Baltico. Secondo quanto resto noto dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", il contratto include la consegna e l'installazione delle turbine eoliche nel 2024 e comprende i servizi di manutenzione. Baltic Eagle, con una capacità di 476,2 MW, è la seconda iniziativa offshore di Iberdrola in Germania, dopo la costruzione del parco eolico "Wikinger" da 350 MW nel 2017. Entrambi i progetti Iberdrola creerà il più grande complesso eolico offshore nel Mar Baltico da oltre 826 MW con un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro. Iris Stempfle, direttore di Iberdrola in Germania ha sottolineato che "la vicinanza di entrambi i progetti permetterà sinergie, soprattutto durante le campagne di manutenzione congiunta", aggiungendo che l'energia eolica "sarà una componente essenziale di una transizione energetica economicamente sensata". (Spm)