Business news: Spagna, Endesa fornirà energia totalmente rinnovabile a tutti gli hotel Barceló Group

- Barceló Hotel Group ed Endesa, società del gruppo Enel, hanno esteso il loro accordo di collaborazione per fornire elettricità 100 per cento rinnovabile a tutti gli hotel (66) della catena alberghiera in Spagna. In questo modo, i quasi 107 GWh di consumo annuale delle strutture del Barceló Hotel Group, equivalenti al consumo di più di 30.600 abitazioni, saranno coperti da certificati di garanzia di origine totalmente rinnovabile emessi dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc). "L'accordo permette di combinare il rispetto per l'ambiente e l'impegno per la sostenibilità e il consumo responsabile con prezzi competitivi", ha evidenziato Endesa in una nota. (Spm)