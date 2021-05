Sardegna: la Regione vara il green pass, vaccino o tampone per entrare nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare in Sardegna sarà necessario dimostrare di essersi sottoposti al vaccino, essere guariti dal Covid o avere un certificato di negatività. Disposizioni (non è chiaro se obbligatorie o meno) contenute nelle due ordinanze firmate ieri notte dal governatore Christian Solinas con cui si modificano le regole per l'ingresso nell'Isola. La prima ordinanza elimina la possibilità per i passeggeri di sottoporsi al tampone molecolare all'arrivo negli aeroporti e nei porti. Fino al prossimo15 giugno i viaggiatori che non avranno ancora a disposizione il certificato verde previsto dal Governo, potranno registrarsi sul portale Sardegna sicura per segnalare l'avvenuta vaccinazione. Non è prevista l'obbligatorietà dal momento che i passeggeri "possono dare atto" della vaccinazione che, se avvenuta, permette il via libera per nove mesi. Se, invece, si è guariti dal Covid, il via libera è valido sei mesi, mentre il tampone molecolare deve essere eseguito non più di 48 ore prima dalla partenza. Con una seconda ordinanza decade invece la limitazione, precedentemente prevista, per gli arrivi dei proprietari delle seconde case e si conferma il ruolo dei Comuni che dovranno vigilare sul rispetto delle regole, con controlli a campione. (Rsc)