Clima: Coldiretti, estate senza albicocche, ciliegie, pesche e nettarine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un alimento che non deve infatti mancare nell'alimentazione dell'estate durante la quale occorre consumare acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l'organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l'eccessiva sudorazione. Secondo i dati rilasciati dall'Osservatorio di Mercato di CSO Italy, su rilevazioni GFK, nel corso del 2020 il totale di ortofrutta consumata dagli italiani ha di poco superato i 6 milioni di tonnellate, pari a 233 kg a famiglia, sostanzialmente in linea con l'anno precedente a conferma la svolta salutistica determinata dalla crescente attenzione al benessere a tavola anche sotto la spinta dell'emergenza Covid. A tenere alti i consumi – conclude la Coldiretti – è anche la rivoluzione in atto sulle tavole degli italiani dove l'affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati alla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli. (Com)