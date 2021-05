Business news: Bielorussia, Belavia cancella voli per Regno Unito e Francia dal 25 maggio al 30 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia bielorussa Belavia da e per Regno Unito e Francia ha deciso di cancellare i voli per Londra e Parigi dal 25 maggio al 30 ottobre 2021. È quanto riferisce un comunicato della compagnia bielorussa che segue la decisione dei governi di Regno Unito e Francia di vietare i voli da e verso il Paese esteuropeo. “Siamo rattristati dalla situazione attuale, che non possiamo cambiare. Ci scusiamo con i passeggeri. I passeggeri potranno ottenere il rimborso dell'intero prezzo dei biglietti senza penali o modificare la data di partenza durante il periodo di validità del biglietto”, si legge nella nota. (Rum)