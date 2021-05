Business news: Russia propone ad Arabia Saudita gruppo di lavoro per sviluppo idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha proposto all'Arabia Saudita di creare un gruppo di lavoro sullo sviluppo dell'energia da idrocarburi. Lo ha detto il vicepremier russo Aleksander Novak. "Abbiamo una proposta per creare un gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'energia da idrocarburi e lo sviluppo di tecnologie di stoccaggio", ha dichiarato Novak in una riunione della commissione intergovernativa russo-saudita sulla cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica. Il vicepremier ha aggiunto che la Russia considera lo sviluppo della cooperazione nel campo delle tecnologie e degli investimenti, compresa l'energia degli idrocarburi, un'importante area di cooperazione. (Rum)